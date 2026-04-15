Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Lukrative Veolia Environnement-Investition?
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15.04.2026 10:04:18
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Veolia Environnement-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,57 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 424,197 Anteilen. Die gehaltenen Veolia Environnement-Aktien wären am 14.04.2026 14 999,59 EUR wert, da der Schlussstand 35,36 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,00 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Veolia Environnement eine Marktkapitalisierung von 25,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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