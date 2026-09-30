CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Veolia Environnement-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Veolia Environnement-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,46 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Veolia Environnement-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 377,929 Veolia Environnement-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 30,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 689,34 EUR wert. Mit einer Performance von +16,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Veolia Environnement zuletzt 22,76 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at