CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veolia Environnement-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Veolia Environnement-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 29,81 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,355 Veolia Environnement-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 36,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,80 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 20,80 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Veolia Environnement eine Börsenbewertung in Höhe von 26,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at