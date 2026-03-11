CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veolia Environnement-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veolia Environnement-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Veolia Environnement-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Veolia Environnement-Aktie letztlich bei 27,49 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,638 Veolia Environnement-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.03.2026 120,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,13 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 24,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at