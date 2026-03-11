Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Hochrechnung
|
11.03.2026 10:03:51
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veolia Environnement-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Veolia Environnement-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Veolia Environnement-Aktie letztlich bei 27,49 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,638 Veolia Environnement-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.03.2026 120,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,13 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 24,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!