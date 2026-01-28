Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Hochrechnung
|
28.01.2026 10:04:00
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Veolia Environnement-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag 20,82 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,803 Veolia Environnement-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Veolia Environnement-Papiers auf 31,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,65 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 22,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veolia Environnement S.A.
Analysen zu Veolia Environnement S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veolia Environnement S.A.
|31,60
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.