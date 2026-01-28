Veolia Environnement Aktie

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

Hochrechnung 28.01.2026 10:04:00

CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veolia Environnement-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Veolia Environnement-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag 20,82 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,803 Veolia Environnement-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Veolia Environnement-Papiers auf 31,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,65 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 22,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

