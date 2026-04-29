CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Veolia Environnement-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Veolia Environnement-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Veolia Environnement-Aktie betrug an diesem Tag 31,83 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,417 Veolia Environnement-Anteilen. Die gehaltenen Veolia Environnement-Papiere wären am 28.04.2026 1 120,33 EUR wert, da der Schlussstand 35,66 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,03 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Veolia Environnement eine Marktkapitalisierung von 25,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at