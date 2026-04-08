CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Veolia Environnement-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veolia Environnement-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Veolia Environnement-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Veolia Environnement-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,66 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,892 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,43 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 166,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,64 Prozent vermehrt.

Veolia Environnement wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,46 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at