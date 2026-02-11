CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veolia Environnement von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Veolia Environnement-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Veolia Environnement-Papier investiert hätte, befänden sich nun 361,011 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Veolia Environnement-Aktie auf 32,32 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 667,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,68 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Veolia Environnement zuletzt 23,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at