Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Rentabler Vivendi-Einstieg?
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11.08.2026 10:04:10
CAC 40-Titel Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vivendi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.08.2016 wurde das Vivendi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,65 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6 062,443 Vivendi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 227,34 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Anteils am 10.08.2026 auf 1,69 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,27 Prozent erhöht.
Vivendi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
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