CAC 40-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Vivendi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vivendi-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Vivendi-Aktie bei 2,64 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 378,219 Vivendi-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Vivendi-Aktie auf 1,62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 613,85 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,62 Prozent abgenommen.

Alle Vivendi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at