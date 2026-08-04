Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Lohnende Vivendi-Investition?
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04.08.2026 10:03:42
CAC 40-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vivendi-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Vivendi-Aktie bei 2,64 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 378,219 Vivendi-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Vivendi-Aktie auf 1,62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 613,85 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,62 Prozent abgenommen.
Alle Vivendi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images