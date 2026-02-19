CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Worldline SA von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Worldline SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Worldline SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 41,11 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Worldline SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,325 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (1,36 EUR), wäre das Investment nun 33,02 EUR wert. Mit einer Performance von -96,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Worldline SA jüngst 378,82 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at