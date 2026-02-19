Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Worldline SA-Anlage unter der Lupe 19.02.2026 10:03:24

CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Worldline SA von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Worldline SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Worldline SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 41,11 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Worldline SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,325 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (1,36 EUR), wäre das Investment nun 33,02 EUR wert. Mit einer Performance von -96,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Worldline SA jüngst 378,82 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Worldline SA

mehr Nachrichten