Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Lukratives Worldline SA-Investment?
|
18.12.2025 10:03:28
CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Worldline SA von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde das Worldline SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 186,803 Worldline SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 799,79 EUR, da sich der Wert eines Worldline SA-Anteils am 17.12.2025 auf 1,52 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 1 799,79 EUR entspricht einer negativen Performance von 82,00 Prozent.
Der Worldline SA-Wert an der Börse wurde auf 464,98 Mio. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
17:58
|Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Worldline SA von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
09:29
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
17.12.25
|Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
17.12.25
|CAC 40 aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)