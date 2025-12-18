CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Worldline SA von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde das Worldline SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 186,803 Worldline SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 799,79 EUR, da sich der Wert eines Worldline SA-Anteils am 17.12.2025 auf 1,52 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 1 799,79 EUR entspricht einer negativen Performance von 82,00 Prozent.

Der Worldline SA-Wert an der Börse wurde auf 464,98 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at