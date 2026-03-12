CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Worldline SA von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Worldline SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Worldline SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,89 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 145,222 Worldline SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (1,39 EUR), wäre das Investment nun 201,57 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,84 Prozent verringert.

Worldline SA war somit zuletzt am Markt 388,43 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at