Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Worldline SA-Anlage im Blick
|
12.03.2026 10:03:19
CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Worldline SA von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die Worldline SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,89 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 145,222 Worldline SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (1,39 EUR), wäre das Investment nun 201,57 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,84 Prozent verringert.
Worldline SA war somit zuletzt am Markt 388,43 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
