WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
Aktion
Portfolio
Watchlist
Worldline SA-Anlage im Blick 12.03.2026 10:03:19

CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Worldline SA von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Worldline SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Worldline SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,89 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 145,222 Worldline SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (1,39 EUR), wäre das Investment nun 201,57 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,84 Prozent verringert.

Worldline SA war somit zuletzt am Markt 388,43 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
