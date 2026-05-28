Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

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Worldline SA-Anlage im Blick 28.05.2026 10:03:14

CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Worldline SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Worldline SA-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Worldline SA-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Worldline SA-Aktie bei 6,99 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Worldline SA-Aktie investiert, befänden sich nun 14,303 Worldline SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 0,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4,94 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 95,06 Prozent verkleinert.

Worldline SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 801,55 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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