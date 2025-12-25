CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Worldline SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Worldline SA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 36,94 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Worldline SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,707 Worldline SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4,36 EUR, da sich der Wert eines Worldline SA-Papiers am 24.12.2025 auf 1,61 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 95,64 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Worldline SA eine Börsenbewertung in Höhe von 449,11 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at