Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Worldline SA-Anlage unter der Lupe
|
25.12.2025 10:03:26
CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Worldline SA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 36,94 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Worldline SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,707 Worldline SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4,36 EUR, da sich der Wert eines Worldline SA-Papiers am 24.12.2025 auf 1,61 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 95,64 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Worldline SA eine Börsenbewertung in Höhe von 449,11 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
