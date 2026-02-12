Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Worldline SA-Anlage unter der Lupe
|
12.02.2026 10:03:36
CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Worldline SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 12.02.2025 wurde die Worldline SA-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Worldline SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,821 Worldline SA-Anteilen. Die gehaltenen Worldline SA-Papiere wären am 11.02.2026 17,05 EUR wert, da der Schlussstand 1,33 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 82,95 Prozent.
Zuletzt verbuchte Worldline SA einen Börsenwert von 387,33 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
