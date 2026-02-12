Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Worldline SA-Anlage unter der Lupe 12.02.2026 10:03:36

CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Worldline SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Worldline SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 12.02.2025 wurde die Worldline SA-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Worldline SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,821 Worldline SA-Anteilen. Die gehaltenen Worldline SA-Papiere wären am 11.02.2026 17,05 EUR wert, da der Schlussstand 1,33 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 82,95 Prozent.

Zuletzt verbuchte Worldline SA einen Börsenwert von 387,33 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Worldline SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Worldline SA

mehr Analysen