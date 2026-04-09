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Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

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Rentable Worldline SA-Anlage? 09.04.2026 10:03:27

CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Worldline SA von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Worldline SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Worldline SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,34 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7 484,750 Worldline SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.04.2026 auf 0,27 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 990,94 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,09 Prozent abgenommen.

Worldline SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 556,26 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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