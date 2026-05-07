Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Worldline SA-Investmentbeispiel
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07.05.2026 10:03:46
CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Worldline SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 07.05.2025 wurde das Worldline SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Worldline SA-Papier an diesem Tag 1,27 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Worldline SA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,938 Worldline SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Worldline SA-Aktie auf 0,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,62 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 80,38 Prozent.
Jüngst verzeichnete Worldline SA eine Marktkapitalisierung von 546,88 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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