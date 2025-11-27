27.11.2025 13:32:23

CAC 40 Up Marginally In Cautious Trade Ahead Of Inflation Data

(RTTNews) - France's CAC 40 is up marginally Thursday afternoon with stocks turning in a mixed performance in cautious trade after recent solid gains. In addition to following the developments on the geopolitical front, investors are also looking ahead to some key economic data, including French inflation report, due on Friday.

The CAC 40, which has been moving in a narrow range since trading commenced, was up 7.51 points or 0.1% at 8,103.94 a few minutes ago.

Pernod Ricard is up 2%. Capgemini, BNP Paribas and Stellantis are gaining 1.3 to 1.4%, while Legrand and Euronext are up nearly 1%.

Michelin, Edenred, Unibail Rodamco, Societe Generale, Renault, STMicroElectronics, Schneider Electric, Thales, Accor, Dassault Systemes and EssilorLuxotica are up 0.4 to 0.9%.

Meanwhile, Hermes International and Kering are down 1.4% and 1%, respectively. ArcelorMittal, TotalEnergies, L'Oreal, Airbus and Saint Gobain are lower by 0.4 to 0.7%

In economic news, a report from the European Commission showed the Eurozone Economic Sentiment Indicator inched up to 97.0 in November from 96.8 in October, matching market expectations and marking its highest reading since April 2023.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.11.25 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen