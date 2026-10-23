CAC 40-Wert Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Accor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Accor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,21 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Accor-Aktie investiert hat, hat nun 23,691 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 1 090,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,04 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 9,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Accor bezifferte sich zuletzt auf 10,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at