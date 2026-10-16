Accor Aktie

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WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404

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Accor-Investition 16.10.2026 10:03:30

CAC 40-Wert Accor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accor von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Accor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Accor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Accor-Papier bei 32,12 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Accor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,114 Accor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,61 EUR, da sich der Wert eines Accor-Anteils am 15.10.2026 auf 46,12 EUR belief. Mit einer Performance von +43,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Accor eine Börsenbewertung in Höhe von 10,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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