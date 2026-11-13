Accor Aktie
WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404
|Accor-Anlage unter der Lupe
|
13.11.2026 10:03:46
CAC 40-Wert Accor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accor von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Accor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Accor-Papier investiert hätte, hätte er nun 30,714 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 598,33 EUR, da sich der Wert eines Accor-Papiers am 12.11.2026 auf 52,04 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,83 Prozent angezogen.
Am Markt war Accor jüngst 11,94 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accor S.A.
Analysen zu Accor S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Accor S.A.
|51,74
|0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.