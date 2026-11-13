CAC 40-Wert Accor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accor von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Accor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Accor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Accor-Papier investiert hätte, hätte er nun 30,714 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 598,33 EUR, da sich der Wert eines Accor-Papiers am 12.11.2026 auf 52,04 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,83 Prozent angezogen.

Am Markt war Accor jüngst 11,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at