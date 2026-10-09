Accor Aktie
WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404
|Profitables Accor-Investment?
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09.10.2026 10:04:05
CAC 40-Wert Accor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accor von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Accor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,59 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 316,556 Accor-Aktien. Die gehaltenen Accor-Papiere wären am 08.10.2026 14 178,54 EUR wert, da der Schlussstand 44,79 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,79 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Accor eine Börsenbewertung in Höhe von 10,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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