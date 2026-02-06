CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alstom-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Alstom-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Alstom-Anteile bei 19,44 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hat, hat nun 514,279 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 28,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 461,53 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 44,62 Prozent.

Der Börsenwert von Alstom belief sich zuletzt auf 12,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at