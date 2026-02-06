Alstom Aktie

Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

Lukrative Alstom-Investition? 06.02.2026 10:04:18

CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alstom-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Alstom-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Alstom-Anteile bei 19,44 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hat, hat nun 514,279 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 28,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 461,53 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 44,62 Prozent.

Der Börsenwert von Alstom belief sich zuletzt auf 12,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alstom S.A.

Analysen zu Alstom S.A.

04.02.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Alstom Neutral UBS AG
21.01.26 Alstom Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Alstom S.A. 28,18 0,68% Alstom S.A.

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

