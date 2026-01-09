Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Alstom-Anlage unter der Lupe
|
09.01.2026 10:05:10
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Alstom-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Alstom-Aktie bei 23,99 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,684 Alstom-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 075,86 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 08.01.2026 auf 25,81 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,59 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Alstom belief sich zuletzt auf 12,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
09.01.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.12.25
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.12.25
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25