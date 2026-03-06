Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Investmentbeispiel
|
06.03.2026 10:03:46
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Alstom-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Alstom-Aktie letztlich bei 19,49 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,130 Alstom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,69 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,69 Prozent gesteigert.
Alstom war somit zuletzt am Markt 12,09 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|03.03.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|24,30
|-3,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.