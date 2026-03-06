CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Alstom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Alstom-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Alstom-Aktie letztlich bei 19,49 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,130 Alstom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,69 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,69 Prozent gesteigert.

Alstom war somit zuletzt am Markt 12,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at