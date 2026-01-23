Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Performance im Blick
|
23.01.2026 10:04:02
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Alstom-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alstom-Anteile bei 25,07 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,989 Alstom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Alstom-Aktie auf 26,47 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,59 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Alstom betrug jüngst 12,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
23.01.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.01.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.12.25
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.12.25
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25