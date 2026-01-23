CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alstom gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Alstom-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alstom-Anteile bei 25,07 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,989 Alstom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Alstom-Aktie auf 26,47 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,59 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Alstom betrug jüngst 12,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at