CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Alstom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Alstom-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,78 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,782 Alstom-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.02.2026 1 146,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,56 EUR belief. Damit wäre die Investition um 14,64 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Alstom einen Börsenwert von 13,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at