CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Alstom eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.01.2025 wurde die Alstom-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Alstom-Anteile an diesem Tag 20,52 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Alstom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 487,329 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 729,04 EUR, da sich der Wert einer Alstom-Aktie am 15.01.2026 auf 26,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,29 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Alstom zuletzt 11,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at