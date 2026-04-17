CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Alstom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.04.2023 wurden Alstom-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,76 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Alstom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,817 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,03 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 16.04.2026 auf 22,84 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,03 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Alstom eine Börsenbewertung in Höhe von 10,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at