Alstom Aktie

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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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Profitable Alstom-Investition? 10.04.2026 10:03:36

CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Alstom-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alstom-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,21 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 549,149 Alstom-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 630,42 EUR, da sich der Wert einer Alstom-Aktie am 09.04.2026 auf 23,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26,30 Prozent gesteigert.

Alstom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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