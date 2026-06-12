Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Lukrative Alstom-Anlage?
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12.06.2026 10:03:55
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 12.06.2023 wurde das Alstom-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 386,410 Alstom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.06.2026 6 085,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,75 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 39,14 Prozent.
Insgesamt war Alstom zuletzt 7,46 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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