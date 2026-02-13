CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Alstom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Alstom-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,37 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Alstom-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,909 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,54 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Papiers am 12.02.2026 auf 29,24 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,54 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Alstom eine Börsenbewertung in Höhe von 13,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at