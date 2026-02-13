Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Performance unter der Lupe
|
13.02.2026 10:03:58
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Alstom-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,37 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Alstom-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,909 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,54 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Papiers am 12.02.2026 auf 29,24 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,54 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Alstom eine Börsenbewertung in Höhe von 13,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
13.02.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
06.02.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.02.26
|Neue Züge ab Mai für Pendler zwischen Baden und Elsass (dpa-AFX)
|
30.01.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.01.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.01.26