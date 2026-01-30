CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alstom-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Alstom-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 42,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Alstom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,806 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 646,34 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 29.01.2026 auf 27,15 EUR belief. Damit wäre die Investition um 35,37 Prozent gesunken.

Alstom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at