Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Langfristige Performance
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31.07.2026 10:03:59
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Alstom-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Alstom-Anteile an diesem Tag bei 20,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Alstom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,845 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.07.2026 77,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,01 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,43 Prozent abgenommen.
Alstom wurde am Markt mit 7,58 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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