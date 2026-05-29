Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Performance im Blick
|
29.05.2026 10:03:53
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Alstom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Alstom-Anteile bei 19,53 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,121 Alstom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Alstom-Aktie auf 17,11 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,62 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12,38 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Alstom betrug jüngst 7,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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