CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Alstom gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Alstom-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Alstom-Aktie an diesem Tag bei 20,49 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,804 Alstom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,67 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 813,32 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,67 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Alstom betrug jüngst 7,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at