Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Lohnende Alstom-Anlage?
|
22.05.2026 10:04:00
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alstom von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Alstom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alstom-Aktie 42,05 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 237,797 Alstom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 3 971,21 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 60,29 Prozent.
Jüngst verzeichnete Alstom eine Marktkapitalisierung von 7,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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