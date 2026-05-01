Alstom Aktie

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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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Alstom-Anlage 01.05.2026 10:03:56

CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Alstom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Alstom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19,38 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 516,007 Alstom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 17,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 813,41 EUR wert. Mit einer Performance von -11,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Alstom belief sich zuletzt auf 7,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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