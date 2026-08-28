ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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ArcelorMittal-Investment im Blick 28.08.2026 10:03:39

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ArcelorMittal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 17,17 EUR. Bei einem ArcelorMittal-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,825 ArcelorMittal-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 63,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 372,25 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 272,25 Prozent.

Der Marktwert von ArcelorMittal betrug jüngst 48,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
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