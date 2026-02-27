CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ArcelorMittal-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die ArcelorMittal-Aktie via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 28,16 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,511 ArcelorMittal-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.02.2026 1 976,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,66 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 97,66 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete ArcelorMittal eine Marktkapitalisierung von 43,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at