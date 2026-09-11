ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Performance im Blick
|
11.09.2026 10:03:35
CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades ArcelorMittal-Anteilen an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das ArcelorMittal-Papier investiert hätte, hätte er nun 411,015 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 64,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 584,46 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 165,84 Prozent angewachsen.
Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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