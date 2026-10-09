CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ArcelorMittal-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit ArcelorMittal-Anteilen statt. Der Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers betrug an diesem Tag 22,78 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,390 ArcelorMittal-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 54,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 238,02 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 138,02 Prozent zugenommen.

Insgesamt war ArcelorMittal zuletzt 41,91 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at