ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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Lukrative ArcelorMittal-Investition? 26.06.2026 10:03:50

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ArcelorMittal-Anteilen via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,817 ArcelorMittal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 207,18 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 25.06.2026 auf 54,28 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 107,18 Prozent.

Insgesamt war ArcelorMittal zuletzt 41,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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01.05.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
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