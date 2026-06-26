ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Lukrative ArcelorMittal-Investition?
|
26.06.2026 10:03:50
CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades ArcelorMittal-Anteilen via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,817 ArcelorMittal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 207,18 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 25.06.2026 auf 54,28 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 107,18 Prozent.
Insgesamt war ArcelorMittal zuletzt 41,27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|52,50
|-2,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.