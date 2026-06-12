ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|ArcelorMittal-Anlage
|
12.06.2026 10:03:55
CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ArcelorMittal-Aktie an diesem Tag 26,47 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,779 ArcelorMittal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 162,45 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 11.06.2026 auf 57,24 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 116,24 Prozent.
Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 42,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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