CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie an der Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand das ArcelorMittal-Papier an diesem Tag bei 22,97 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das ArcelorMittal-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 435,350 ArcelorMittal-Anteilen. Die gehaltenen ArcelorMittal-Anteile wären am 22.01.2026 20 178,49 EUR wert, da der Schlussstand 46,35 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 101,78 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von ArcelorMittal betrug jüngst 33,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at