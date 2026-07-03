ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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Profitable ArcelorMittal-Anlage? 03.07.2026 10:04:07

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ArcelorMittal gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit der ArcelorMittal-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ArcelorMittal-Aktie 13,20 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 75,758 ArcelorMittal-Aktien im Depot. Die gehaltenen ArcelorMittal-Papiere wären am 02.07.2026 4 192,42 EUR wert, da der Schlussstand 55,34 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 319,24 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für ArcelorMittal eine Börsenbewertung in Höhe von 39,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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