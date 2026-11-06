ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|ArcelorMittal-Performance im Blick
|
06.11.2026 10:03:30
CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren ArcelorMittal-Anteile an diesem Tag 21,72 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,051 ArcelorMittal-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (54,50 EUR), wäre die Investition nun 2 509,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 150,98 Prozent gesteigert.
ArcelorMittal wurde am Markt mit 41,56 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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