ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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Rentables ArcelorMittal-Investment? 13.11.2026 10:03:46

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ArcelorMittal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das ArcelorMittal-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 362,319 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 304,35 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,04 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete ArcelorMittal eine Marktkapitalisierung von 44,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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