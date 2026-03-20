ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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Rentabler ArcelorMittal-Einstieg? 20.03.2026 10:04:04

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren ArcelorMittal-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.03.2025 wurde das ArcelorMittal-Papier via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,50 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investierten, hätten nun 33,898 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 42,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 449,49 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,95 Prozent angewachsen.

ArcelorMittal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,54 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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